Skorte auch im 3. Bundesliga-Spiel Bayerns Serge Gnabry.

Bayern München hat in der Bundesliga auch sein 3. Spiel gewonnen. Angesichts des Gegners in der Allianz Arena wäre alles andere aber auch eine haushohe Überraschung gewesen. 0:6, 0:8, 0:5, 0:8 – so hatten die letzten Gastspiele des Hamburger SV in München geendet.

Allerdings liegen diese Resultate über 7 Jahre zurück. Auch deshalb waren beim HSV durchaus Hoffnungen vorhanden, es nun nach dem Aufstieg besser zu machen. Doch weit gefehlt. Die Bayern überrannten die bemitleidenswerten Gäste schon in der ersten Halbzeit: Serge Gnabry (3.), Aleksandar Pavlovic (9.), Harry Kane (26./Elfmeter) und Luis Diaz (29.) sorgten nach nicht mal einer halben Stunde für eine 4:0-Führung.

Im zweiten Durchgang liessen es die Münchner etwas ruhiger angehen, Chancen das Skore noch deutlich zu erhöhen gab es dennoch genug. Kane nach Zuspiel von Michael Olise war in der 62. Minute für den 5:0-Endstand zuständig. Bei den Bayern war auf die zweite Hälfte Neuzugang Nicolas Jackson zum Einsatz gekommen. Miro Muheim spielte beim HSV durch und wurde spät noch verwarnt.

