Der VfL Bochum verliert in der 33. Runde der Bundesliga zuhause 1:4 gegen Mainz und steigt ab.

Auch Aufsteiger Kiel muss nach einem 1:2 im Heimspiel gegen Freiburg schon wieder den Gang in die 2. Liga antreten.

Die Freiburger haben ihrerseits dank dem Sieg die Champions League fest im Blick.

Nach 4 Jahren in der Bundesliga hat es den VfL Bochum wieder erwischt. Das Team von Trainer Dieter Hecking verlor das Spiel der letzten Chance zuhause gegen Mainz mit 0:2 und und steht eine Runde vor Schluss als Absteiger fest. Nadiem Amiri mit einem direkt verwandelten Freistoss in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit, Philipp Mwene (53.), Jonathan Burkardt (73.) und Paul Nebel (93.) trafen für die Gäste. Den Bochumern blieb einzig der Ehrentreffer durch Gerrit Holtmann (84.).

Für die Mainzer des Ex-FCZ-Trainers Bo Henriksen war es ein wichtiger Erfolg im Kampf um einen Europacup-Platz. Weil sich Leipzig in Bremen mit einem 0:0 begnügen musste, überholte Mainz die nun punktgleichen Sachsen und liegt neu auf Rang 6, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigen würde.

Heidenheim siegt – Kiels Hoffnungen vorbei

Neben Bochum erwischte es auch Holstein Kiel, das nach dem Aufstieg in der letzten Saison auf direktem Weg zurück in die 2. Liga muss. Die Norddeutschen unterlagen dem SC Freiburg im Heimspiel trotz einer 1:0-Führung mit 1:2. Weil Heidenheim bei Union Berlin 3:0 gewann, sind die Kieler nicht mehr zu retten. Die Heidenheimer beenden die Saison im schlechtesten Fall auf dem Relegationsplatz.

Manzambi trifft, Freiburg hat CL im Visier

Während die Enttäuschung bei Kiel gross war, durfte sich Freiburg freuen. Dank dem Sieg festigten die Breisgauer den 4. Platz, der die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Aktuell liegen sie mit einem Spiel mehr 4 Punkte vor Borussia Dortmund. Der BVB ist am Sonntag in Leverkusen zu Gast. Einen entscheidenden Anteil an den 3 Freiburger Punkten hatte Johan Manzambi. Der Schweizer traf mit seinem 2. Bundesliga-Tor kurz vor der Pause zum 1:1. Den Siegtreffer schoss der für Manzambi eingewechselte Lucas Höler.

