Bayern München fertigt Bremen in der 4. Runde der Bundesliga mit 5:0 ab.

Der VfL Bochum muss sich gegen Aufsteiger Kiel mit einem 2:2 begnügen.

Der SC Freiburg feiert bei Heidenheim einen klaren Sieg.

15 Tore hatte Bayern München in den letzten beiden Pflichtspielen erzielt. Der Torhunger des Rekordmeisters war damit aber noch lange nicht gestillt. In Bremen feierte der Bundesliga-Tabellenführer mit dem 5:0 den dritten Kantersieg in Folge. Mann des Spiels war der französische Neuzugang Michael Olise mit 2 Toren und 2 Vorlagen. Topskorer Harry Kane traf einmal und bereitete 2 weitere Treffer vor.

Bochum gibt Sieg aus der Hand

Das Kellerduell zwischen den beiden noch punktelosen Teams aus Bochum und Kiel endete ohne Sieger. Die Gastgeber von Ex-St. Gallen-Trainer Peter Zeidler gerieten nach einer Viertelstunde durch ein Tor von Benedikt Pichler in Rückstand. Matus Bero (22.) und Lukas Daschner (35.) sorgten dann für die Wende. Den Vorsprung verteidigte Bochum bis kurz vor Schluss, ehe der eingewechselte Shuto Machino zum 2:2-Endstand traf.

Heidenheim unterliegt Freiburg klar

Der 1. FC Heidenheim ist nach 2 Siegen zum Saisonstart mittlerweile auf dem harten Boden der Tatsachen angekommen. Beim 0:3 zuhause gegen den SC Freiburg setzte es für das Team von Trainer Frank Schmidt die 2. Pleite in Folge ab. Ritsu Doan und Vincenzo Grifo mit einem Doppelpack sicherten den Freiburgern die 3 Punkte. Der Schweizer Johan Manzambi wurde bei den Gästen in der 81. Minute eingewechselt.

Union Berlin kam zuhause gegen Hoffenheim zu einem 2:1-Erfolg. Der Klub aus der Hauptstadt führte bereits nach 6 Minuten mit 2:0.