Peter Zeidler muss mit Bochum nach 6 Spielen weiter auf seinen 1. Sieg warten. Beim kleinen Revier-Derby in Dortmund verspielten die Bochumer dabei zum 3. Mal in Folge eine Führung. Matus Bero brachte den Aussenseiter in der 16. Minute in Führung. Und nur 5 Zeigerumdrehungen später spielte BVB-Goalie Gregor Kobel – bedrängt durch Myron Boadu – den Ball direkt in die Füsse von Dani de Wit, der zum 2:0 nur noch einzuschieben brauchte.

Legende: Die Teamkollegen badeten seinen Patzer wieder aus Gregor Kobel bei seinem Fehlpass, der zum 0:2 führte. Imago/Team 2

Eindrückliche Reaktion

Nach einer Grosschance auf das 3:0 für Bochum erwachten die Dortmunder dann aber. Serhou Guirassy gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel spielten dann nur noch die Hausherren. Ein Penalty von Emre Can nach einer Stunde und der 2. Treffer von Guirassy in der 75. Minute sorgten für die Wende. Felix Nmecha stellte in der Schlussphase noch auf 4:2.

Nach der 4. Niederlage im 5. Spiel bleiben die Bochumer, bei denen Noah Loosli 90 Minuten auf der Bank sass, mit nur einem Punkt auf einem Abstiegsplatz. Dortmund machte dank dem Dreier derweil einen Sprung von Rang 7 auf 2 – mindestens bis am Samstag.