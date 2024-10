Der Stürmer erzielte das Siegtor für das Heimteam, welches wiederum nicht vollends überzeugen konnte, in der 83. Minute.

Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund vor dem nächsten Rückschlag in der Bundesliga bewahrt. Der guineische Torjäger erzielte in der 83. Minute den Siegtreffer gegen Aufsteiger FC St. Pauli. Guirassy stieg nach einer Flanke am höchsten und nickte zum 2:1 ein.

Eric Smith (78. Minute) hatte zuvor die erstmalige Dortmunder Führung durch Rami Bensebaini (43.) vor 81'365 Zuschauern im Dortmunder Stadion ausgeglichen. In der Nachspielzeit vergab St. Paulis Adam Dzwigala noch die grosse Chance auf den erneuten Ausgleich: Der Abwehrspieler kam im Sechzehner völlig unbedrängt an den Ball, setzte diesen aber klar über die Querlatte.

Reicht diese Leistung gegen Real Madrid?

Damit klettert der BVB, bei dem Gregor Kobel wie gewohnt zwischen den Pfosten stand, zumindest für einen Tag auf Rang 4. Der Auftritt taugt jedoch nur bedingt als Mutmacher für die Neuauflage des letzten Champions-League-Endspiels am Dienstag bei Real Madrid. Zu ideenlos präsentierte sich das Team von Trainer Nuri Sahin.