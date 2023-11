Die Bayern haben den 12. Bundesliga-Spieltag mit einem knappen 1:0-Erfolg in Köln lanciert.

Bundesliga am Freitag

Legende: Einmal mehr der Matchwinner Harry Kane. IMAGO/Eibner

Harry Kane, der mit neu 18 Treffern bereits der erfolgreichste englische Torschütze in einer Bundesliga-Saison ist, erzielte am Freitagabend das einzige Tor in einem über weite Strecken einseitigen Duell zwischen dem 17. und dem 2. der Bundesliga. Nachdem Eric Maxim Choupo-Mouting noch mehr oder weniger kläglich vergeben hatte, vollendete Kane aus wenigen Metern problemlos (20.).

Die Bayern blieben auch nach dem Führungstreffer dominant und hätten durchaus auch höher gewinnen können. Weil das zweite Tor aber nicht fiel, konnte sich Köln plötzlich doch noch Hoffnungen auf einen Punkt machen. Die wenigen Offensivbemühungen wurden von den Münchnern aber jeweils schnell im Keim erstickt.

Bayern macht Druck

Damit übernimmt Bayern zumindest kurzfristig die Tabellenführung. Dies, weil Bayer Leverkusen erst am Samstagnachmittag bei Werder Bremen ran muss. Köln rutscht hingegen vom zweitletzten auf den letzten Tabellenplatz ab und steckt weiter in der Krise.