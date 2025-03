Bundesliga am Freitag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Leverkusen legte am Freitag im Meisterrennen der Bundesliga souverän vor. Beim 3:1-Heimsieg gegen das abstiegsgefährdete Bochum brachte Victor Boniface seine Farben in der 60. Minute mit dem 2:1 auf die Siegerstrasse. Nach einem weiteren aberkannten Treffer des Nigerianers (80.) machte der eingewechselte Amine Adli mit dem 3:1 den Sack zu (87.).

Einen ereignisreichen Abend erlebte Granit Xhaka. Der Schweizer Nati-Captain fiel erst mit einem zu kurzen Kopfball-Rückpass auf, der zum 1:1-Ausgleich durch Felix Passlack führte. In der zweiten Halbzeit hätte Teamkollege Jeremie Frimpong eine starke Vorarbeit Xhakas eigentlich zum 2:1 verwerten müssen. Der Mittelfeld-Regisseur selber scheiterte zudem in den Schlussminuten mit einem Torschuss, der an beide Pfosten prallte.

In der Tabelle verkürzt das zweitplatzierte Bayer seinen Rückstand auf den Leader aus München auf 3 Punkte. Die Bayern empfangen am Samstag den FC St. Pauli.

Bundesliga