Es war ein Geniestreich sondergleichen: Wie eine Gazelle tanzte Jamal Musiala durch die Freiburger Abwehr und schlenzte den Ball ins weite Eck zum 2:1 für die Bayern. Die Führung ging zu diesem Zeitpunkt für die immer besser aufkommenden Gäste in Ordnung.

Doch das aufmüpfige Freiburg meldete sich noch einmal zurück: Lucas Höler traf mit einem Halbvolley zum 2:2 (87. Minute) und vermieste dem Meister so das Jubiläum: Die Bayern absolvierten ihr 2000. Spiel in der Bundesliga – diese Marke hat noch kein Team erreicht.

Bayerns «Freiburg-Serie» gerissen

Für den SC hatte die Partie vielversprechend begonnen: Nach nur 12 Minuten traf Christian Günter für die kriselnden Freiburger wuchtig zum 1:0. Nach einer guten halben Stunde gelang Mathys Tel per Schlenzer der Ausgleich.

Freiburg wartet bereits seit 6 Spielen auf einen Vollerfolg. Die Bayern dagegen lassen nach zuvor 5 Ligasiegen gegen die Breisgauer erneut Federn im Meisterrennen und rücken in der Tabelle nur auf 7 Punkte an Leader Leverkusen heran. Die «Werkself» steht am Sonntag in Köln im Einsatz.