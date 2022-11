Der Serienmeister siegt bei Hertha Berlin mit 3:2 und zieht in der Tabelle an Union Berlin vorbei.

Bundesliga am Samstag

Legende: Ein Doppelpack in kurzer Zeit Eric Maxim Choupo-Moting setzt seinen Lauf fort. Imago Images/Eibner

Der FC Bayern hat zumindest bis am Sonntag wieder die Tabellenführung der Bundesliga übernommen. Der Rekordmeister gewann bei Hertha BSC 3:2 und verdrängte damit den 1. FC Union mit Trainer Urs Fischer vorläufig von Rang eins. Der Berliner Ortsrivale der Hertha spielt am Sonntag bei Leverkusen und würde mit einem Sieg an die Tabellenspitze zurückkehren.

Den Unterschied im Berliner Olympiastadion machte Eric Maxim Choupo-Moting mit einem Doppelpack in der 37. und 38. Minute. Manuel Neuer gab bei den Bayern nach einer vierwöchigen Verletzungspause sein Comeback.

Audio Bayern-Coach Nagelsmann nimmt zum knappen Sieg Stellung (ARD-Audio; Autor: Urs Zahavi) 02:53 min abspielen. Laufzeit 2 Minuten 53 Sekunden.

BVB souverän gegen Bochum

Drei Punkte hinter den Bayern auf Rang drei lauert Borussia Dortmund nach dem 3:0 gegen den VfL Bochum. Youngster Youssoufa Moukoko zeichnete sich mit zwei Treffern (8. und 45.) aus. Neben Moukoko traf Giovanni Reyna (12.). Captain Marco Reus gab sein Comeback.

Leipzig gewann nach dem Einzug in den Champions-League-Achtelfinal 3:1 bei der TSG Hoffenheim, die ebenfalls weitergekommene Eintracht aus Frankfurt siegte 2:1 beim FC Augsburg. Mainz 05 unterlag dem VfL Wolfsburg 0:3.

Resultate Bundesliga Bundesliga