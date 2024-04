Bayern München kantert Union Berlin 5:1 nieder. Gladbach verliert gegen Hoffenheim in der Nachspielzeit spektakulär 3:4.

Bundesliga am Samstag

Legende: Klatschen nach dem 5:0 ab Thomas Müller (l.) und Harry Kane. Imago Images/Jan Hübner

Bayern München hat den Schwung nach dem Vorstoss in den CL-Halbfinal unter der Woche eindrücklich in den Liga-Alltag mitgenommen. Die Mannschaft von Thomas Tuchel kanterte in der 30. Bundesliga-Runde Union Berlin auswärts gleich mit 5:1 nieder.

Das Skore eröffnete Leon Goretzka in der 28. Minute, ehe Harry Kane kurz vor der Pause das 2:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel sorgten Thomas Müller mit einem Doppelpack sowie Mathys Tel endgültig für Münchner Festspiele. Der Ehrentreffer der Berliner durch Yorbe Vertessen fiel erst in der 90. Minute.

Gladbach verliert spektakulär

Eine bittere Pleite setzte es auch für Gerardo Seoane und Nico Elvedi mit Gladbach ab. Bei Hoffenheim traf Robin Hack in der 89. Minute zum umjubelten 3:3-Ausgleich. Für Punkte reichte es dennoch nicht, weil das Heimteam nur zwei Minuten später das Siegtor erzielte.

Audio Seoane: «Wir bekommen zu viele Tore» (ARD, Jens Ottmann) 02:18 min Bild: Imago Images/Avanti abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Die Abstiegssorgen des 1. FC Köln sind derweil noch grösser geworden. Die Mannschaft von Timo Schultz unterlag zuhause gegen Schlusslicht Darmstadt überraschend mit 0:2 und bleibt auf dem vorletzten Platz.