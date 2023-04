In einer aufregenden Bundesliga-Runde konnte sich Dortmund das Unentschieden der Bayern nicht zunutze machen.

Bundesliga am Samstag

Legende: Kann es nicht fassen Bayerns Thomas Müller. KEYSTONE / DPA / Sven Hoppe

Die Bayern haben im Meisterrennen wichtige Punkte liegen gelassen. Der Rekordmeister kam zuhause gegen die TSG Hoffenheim nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Obwohl die Münchner fast 60 Prozent Ballbesitz hatten, machten die Sinsheimer den Bayern das Leben schwer.

Andrej Kramaric lief in der 71. Minute zu einem Freistoss an und versenkte den Ball zum 1:1 in der linken Torecke. Yann Sommer im Tor der Bayern war zwar noch dran, konnte das Spielgerät aber nicht um den Pfosten lenken.

Beinahe hätte die Tuchel-Elf auf den Ausgleich reagieren können, doch der Treffer von Benjamin Pavard, welcher in der 17. Minute das 1:0 erzielt hatte, wurde nach einer VAR-Intervention wegen eines Abseits aberkannt.

Audio Bayern spielt gegen Hoffenheim 1:1 (ARD, Edgar Endres) 00:46 min Bild: AP Photo / Matthias Schrader abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Dortmund profitiert nicht

Durch den Ausrutscher der Bayern hätte Dortmund die Münchner überholen können. Doch auch der BVB liess beim 3:3 auswärts gegen Stuttgart Federn.

Dabei hatte die Partie optimal begonnen. Sébastien Haller (26. Minute) und Donyell Malen (33.) sorgten für eine komfortable Führung der «Schwarz-Gelben». Als Konstantinos Mavropanos in der 39. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog, glaubten wohl nur wenige daran, dass Stuttgart das Spiel noch drehen könnte.

Audio Kobel: «Am Ende haben wir aufgehört zu verteidigen» (ARD, Jens Ottman) 01:47 min Bild: KEYSTONE / DPA / Tom Weller abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Doch die Schwaben kamen kämpferisch aus der Kabine. In der 78. Minute erzielte Tanguy Coulibaly den Anschlusstreffer, ehe Josha Vagnoman in der 84. zum 2:2 ausglich.

Giovanni Reyna dämpfte die Stuttgarter Euphorie mit seinem Treffer zum 3:2 in der 92. Minute. 4 Zeigerumdrehungen später verwandelte Silas Katompa das Stadion mit dem neuerlichen Ausgleich in ein Tollhaus. Torhüter Gregor Kobel war chancenlos und ärgerte sich im Nachgang über seine Vorderleute: «Das geht nicht, so verteidigt man nicht.»

Omlin überzeugt – Vargas trifft

Mit Jonas Omlin stand auch der dritte Nationaltorhüter der Schweiz im Einsatz. Dem 29-Jährigen war es in erster Linie zu verdanken, dass Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt einen Punkt mit nach Hause nehmen konnte. Frankfurt kam in der 83. Minute zum hochverdienten 1:1-Ausgleich und drückte danach auf den Siegtreffer. Omlin rettete mehrmals.

Im Spiel zwischen Leipzig und Augsburg schoss Ruben Vargas seinen dritten Saisontreffer – den zweiten in Serie. Der eingewechselte Schweizer erzielte in der 82. Minute das Anschlusstor zum 2:3. Für mehr reichte es dem Team aus Bayern im Gastspiel jedoch nicht mehr – Leipzig eroberte derweil den 3. Platz von Union Berlin, das am Sonntag im Einsatz stehen wird.

Zu immerhin einem Punkt kamen die für Mainz spielenden Schweizer Silvan Widmer und Edimilson Fernandes beim 1:1 gegen Köln. Widmer hatte den Assist zum zwischenzeitlichen Führungstreffer gegeben.