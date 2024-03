Legende: Kamen aus dem Jubeln kaum mehr heraus Die Bayern rund um Harry Kane. IMAGO / Sven Simon

Bayern hat vier Tage nach dem Einzug in den Viertelfinal der Champions League in der Liga seine Pflicht glanzvoll erfüllt – einmal mehr dank eines überragenden Harry Kane. Die Münchner gewannen ihr Heimspiel gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05 nach drei Treffern und zwei Vorlagen ihres Torjägers mit 8:1. Für den ehemaligen FCZ-Coach Bo Henriksen endete damit sein erster Ausflug in die Allianz Arena mit einer Klatsche. Dank des Siegs verkürzen die Bayern den Rückstand auf Leverkusen an der Tabellenspitze wieder auf 7 Punkte.

Seoane mit goldenem Händchen

In einem spektakulären Rhein-Derby haben sich Mönchengladbach und Köln 3:3 getrennt. Robin Hack, der von Trainer Gerardo Seoane in der 70. Minute eingewechselt worden war, drehte die Partie mit zwei Treffern (71./73.) zwischenzeitlich zum 3:2. Doch der ebenfalls eingewechselte Damion Downs glich die Partie für Köln wieder aus (79.).

In den weiteren Partien am Samstagnachmittag schlug Leipzig Darmstadt problemlos mit 2:0, Augsburg feierte einen 1:0-Heimsieg über Heidenheim.