Legende: Doppeltorschütze gegen die alten Kollegen Tim Kleindienst (rechts). imago images/Kirchner-Media

Wenig lief in der Startphase für Leverkusen: Victor Boniface verschoss einen Penalty kläglich, 7 Minuten später zeigte ihm Omar Marmoush, wie es geht (16.) – 1:0 für Frankfurt. Nach dem Ausgleich des Meisters (25.) blieb es lange beim 1:1, ehe Boniface seinen Fehlschuss wieder gutmachte (72.).

Mönchengladbachs Matchwinner beim 3:2-Heimsieg gegen Heidenheim heisst ausgerechnet Tim Kleindienst. Der Neo-Internationale spielte insgesamt 5,5 Jahre für die Heidenheimer. Nun traf er beim ersten Aufeinandertreffen mit den alten Kollegen zum 2:1 (62.) und vom Punkt zum 3:1 (75.). Die Gäste kamen nur 5 Minuten später ebenfalls vom Punkt nochmals heran.

Audio Seoane: «Wir sind nach dem Rückstand ruhig geblieben.» (Autorin: Nesrin Elnabolsy/ARD) 03:45 min Bild: Imago Images/DeFodi abspielen. Laufzeit 3 Minuten 45 Sekunden.

Harry Kane fegt über Stuttgart hinweg

Bayern München gewann das Abendspiel in der Bundesliga gegen Stuttgart dank eines bärenstarken Harry Kanes klar. Der Engländer erzielte nach einer torlosen 1. Halbzeit einen lupenreinen Hattrick (54./61./80.), Kingsley Coman sorgte mit dem 4:0 in der 89. Minute für den Schlusspunkt. Damit führen die Bayern die Tabelle vor Leipzig (2:0 in Mainz) an.