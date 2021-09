Leverkusen schlägt Mainz 1:0 und überholt das zweitplatzierte Wolfsburg, das in Hoffenheim die erste Saisonniederlage einstecken muss.

Bundesliga am Samstag

Gerardo Seoane sorgt in der Bundesliga weiter für Furore. Dank einem knappen 1:0-Sieg gegen Mainz liegt Leverkusen neu hinter Leader Bayern München auf Platz 2. Das 1:0-Siegtor schoss der 18-jährige Florian Wirtz nach einem sehenswerten, doppelten Doppelpass in der 62. Minute. Silvan Widmer spielte bei Mainz durch.

Leverkusen überholt dank dem 4. Saisonsieg Wolfsburg, das in Hoffenheim die erste Niederlage kassierte, sowie Dortmund, das in Mönchengladbach 0:1 verlor. Die «Wölfe», bei denen Kevin Mbabu durchspielte, unterlagen in Hoffenheim trotz Führung 1:3.

Leipzig mit Kantersieg

Auf eindrückliche Art und Weise hat sich RB Leipzig zurückgemeldet. Die schlecht in die Saison gestarteten Ostdeutschen schickten Hertha Berlin mit einer 6:0-Packung nach Hause und feierten den zweiten Saisonsieg.

Zum zweiten Vollerfolg kam auch Union Berlin. Das Team von Trainer Urs Fischer schlug Arminia Bielefeld 1:0 und festigt seinen Platz im Tabellenmittelfeld.