Am Donnerstag erst war seine Leihe von Leeds United zu Werder Bremen offiziell geworden, zwei Tage später sass Isaac Schmidt bereits auf der Bank seines neuen Arbeitgebers. Ab der 71. Minute durfte der Schweizer Nati-Spieler gegen Leverkusen dann sogar schon mittun – und markierte fünf Minuten später sein erstes Bundesliga-Tor.

Der auf dem Flügel eingesetzte Schmidt wurde mit einem langen Ball lanciert, liess den herausstürmenden Bayer-Goalie Mark Flekken ins Leere laufen und traf zum 2:3. In der Nachspielzeit kamen die seit der 63. Minute in Unterzahl agierenden Bremer vor Heimpublikum noch zum vielumjubelten Ausgleich durch Karim Coulibaly.

Bayern zurück an der Spitze

Im Abendspiel kam Meister Bayern zum zweiten Sieg im zweiten Spiel. Bei Augsburg gingen die Münchner bis in die 48. Minute mit 3:0 in Führung. Dann aber drehte der Gastgeber auf und kam noch einmal auf 2:3 heran. Zu mehr reichte es dem FCA aber nicht mehr. Die Bayern sind damit wieder Leader der Bundesliga.

Bundesliga