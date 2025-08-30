 Zum Inhalt springen

Bundesliga am Samstag Schmidt trifft bei Werder-Debüt – Frankfurt an der Spitze

In der 2. Bundesliga-Runde feiert der Schweizer Nati-Spieler beim 3:3 von Werder gegen Leverkusen seine Tor-Premiere.

30.08.2025, 17:31

Am Donnerstag erst war seine Leihe von Leeds United zu Werder Bremen offiziell geworden, zwei Tage später sass Isaac Schmidt bereits auf der Bank seines neuen Arbeitgebers. Ab der 71. Minute durfte der Schweizer Nati-Spieler gegen Leverkusen dann sogar schon mittun – und markierte fünf Minuten später sein erstes Bundesliga-Tor.

Der auf dem Flügel eingesetzte Schmidt wurde mit einem langen Ball lanciert, liess den herausstürmenden Bayer-Goalie Mark Flekken ins Leere laufen und traf zum 2:3. In der Nachspielzeit kamen die seit der 63. Minute in Unterzahl agierenden Bremer vor Heimpublikum noch zum vielumjubelten Ausgleich durch Karim Coulibaly.

Doan-Show bei Frankfurt-Dreier

Frankfurt übernahm zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Matchwinner beim deutlichen 3:1 in Hoffenheim (mit Leon Avdullahu) war Ritsu Doan: Der Japaner brillierte mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit, das 3:0 legte er Teamkollege Can Uzun mustergültig auf.

Im Abendspiel gastiert Meister Bayern bei Augsburg.

Bundesliga

