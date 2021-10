Gladbach setzt sich in Wolfsburg 3:1 durch. Mann der Partie ist Breel Embolo. Auch Dortmund und Freiburg feiern Siege.

Bundesliga am Samstag

Breel Embolo hat in der 7. Runde der Bundesliga beim Gladbacher 3:1-Sieg in Wolfsburg das Zepter geschwungen.

Denis Zakaria versucht, einen Eckball volley aufs Tor zu dreschen. Er erwischt den Ball nicht richtig und so wird sein «Abschluss» zur perfekten Vorlage für Embolo, der aus 5 Metern per Fallrückzieher zum 1:0 einnetzt. 7. Minute: Embolo setzt sich gegen mehrere Wolfsburger durch und bedient den in die Tiefe gestarteten Jonas Hofmann magistral. Der Deutsche erhöht kaltschnäuzig auf 2:0.

Nach dem Doppelschlag innert 98 Sekunden brachten die Wolfsburger, bei denen Kevin Mbabu durchspielte, die Spannung zwar zurück – Luca Waldschmidt traf nach einem Flipper-Tor (24.). Embolo kriegten die «Wölfe» aber auch danach nie in den Griff.

In der 77. Minute holte der Nati-Stürmer einen Penalty heraus, den Lars Stindl kläglich vergab. Joseph Scally (95.) machte den Deckel mit dem Schlusspfiff endgültig drauf. Die Vorlage kam von Goalie Yann Sommer.

Zeqiri trifft, aber verliert

Auch beim Duell Dortmund - Augsburg machte eine Schweizer von sich reden. In seinem 4. Bundesliga-Einsatz kam Andi Zeqiri auf Seiten Augsburgs zu seinem 1. Tor. Er verwertete einen Abstauber konzentriert zum 1:1 gegen Keeper Gregor Kobel. Zuvor hatte Raphael Guerreiro den BVB per Penalty in Führung geschossen.

Dass sich Dortmund trotz der verletzungsbedingten Absenz Erling Haalands über 3 Punkte freuen durfte, lag an Julian Brandt, dem in der 51. Minute das 2:1-Siegtor gelang. Marco Reus verzeichnete dabei den 100. Bundesliga-Assist.

In den weiteren Partien vom Samstagnachmittag bezwang Freiburg die Hertha auswärts mit 2:1. Stuttgart siegte zuhause gegen Hoffenheim 3:1. Am späteren Abend hatte Bochum in Leipzig keinen Stich (0:3).