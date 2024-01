Bundesliga am Sonntag

Legende: Bewies gegen Stuttgart seinen Torriecher Robin Hack. imago images/Team 2

Einer war am späten Nachmittag in der Bundesliga hellwach: Mönchengladbachs Robin Hack glänzte in der Partie gegen Stuttgart mit einem schnellen Doppelpack. Die Partie hatte noch gar nicht richtig begonnen, da netzte Hack ein erstes Mal ein. Der 25-Jährige traf nach 20 Sekunden aus halbrechter Position. Knapp 20 Minuten später doppelte Hack mit dem 2:0 nach. Es waren seine ersten Bundesliga-Tore für die Borussia.

Der VfB, der auf den beim Afrika-Cup im Einsatz stehenden Goalgetter Serhou Guirassy verzichten musste, kam durch Josha Vagnoman (55.) nur noch zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Für den Schlusspunkt war Ex-YB-Spieler Jordan Siebatcheu in der Nachspielzeit besorgt.

Audio Gladbach-Trainer Seoane: «Waren sehr effizient heute» (ARD, Ulli Schäfer) 02:08 min Bild: imago images/Beautiful Sports abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

In der anderen Partie vom Sonntag trennten sich Bochum und Werder Bremen 1:1. Patrick Osterhage hatte Bochum mit einem Distanzschuss in Führung gebracht (64.). Der Ausgleich gelang Werder erst in der 3. Minute der Nachspielzeit durch Niklas Stark. Mit jeweils 17 Punkten liegen beide Teams 6 Zähler vor dem Relegationsplatz.