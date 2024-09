Legende: Kein Halten mehr Victor Boniface nach dem 4:3-Siegtor. Imago Images/Team 2

Victor Boniface sorgte in der Nachspielzeit für den aus Sicht der Heimfans perfekten Abschluss eines verrückten Fussball-Nachmittags. Der nigerianische Stürmer, erst in der 68. Minute eingewechselt, spielte in der 93. Minute im Sechzehner seine Physis aus und spitzelte den Ball aus der Drehung in die nahe Ecke zum erlösenden 4:3 für Leverkusen.

Der VfL Wolfsburg, bei dem Cedric Zesiger in der Innenverteidigung durchspielte, war kurz zuvor durch die rote Karte gegen Yannick Gerhardt geschwächt worden. Leverkusens Mittelfeld-Dirigent Granit Xhaka traf in der Schlussphase beim Stand von 3:3 mit einem strammen Distanzschuss den Aussenpfosten.

Xhaka: «So wird es langfristig nicht reichen»

Tore hüben wie drüben

Besonders in der 1. Halbzeit fielen die Treffer wie reife Früchte. Die «Wölfe» gingen schon nach 5 Minuten nach einem Eigentor von Nordi Mukiele in Führung. Leverkusens Reaktion fiel heftig aus, Florian Wirtz (14.) und Jonathan Tah (32.) machten aus einem 0:1 ein 2:1, ehe die Gäste ihrerseits die Partie mit einem Doppelschlag durch Sebastian Bornauw (37.) und Mattias Svanberg (45.+1) auf den Kopf stellten. Nach dem Seitenwechsel gelang Piero Hincapie der 3:3-Ausgleich für Leverkusen.

Dank dem 3. Saisonsieg in der 4. Runde bleibt Leverkusen auf Schlagdistanz mit den noch makellosen Bayern. Am kommenden Samstag kommt es in der Münchner Arena zum mit Spannung erwarteten Direktduell.

BVB kommt unter die Räder

Gleich mit 1:5 tauchte Borussia Dortmund mit dem Schweizer Nati-Keeper Gregor Kobel beim VfB Stuttgart. Nach gut einer Stunde und dem 3:0 von Enzo Millot war die Partie entschieden.

So konnte es der Stuttgarter Anhang auch verkraften, dass dem Ex-VfB-Stürmer Serhou Guirassy in der 75. Minute noch Resultatkosmetik gelang. 5 Minuten später stellte El Bilal Touré nach Vorarbeit des überragenden Millot den 3-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Deniz Undav mit seinem 2. Tor des Abends für den Schlussstand sorgte.

Undav war es auch gewesen, der das Skore bereits nach 4 Minuten eröffnet hatte. Der Ex-St. Galler Ermedin Demirovic erhöhte nach 21 Minuten per Kopf.