Erling Haaland trifft beim 4:2-Heimsieg gegen Union Berlin doppelt. Wolfsburg spielt in Frankfurt 1:1.

Bundesliga am Sonntag

Beim 4:2-Sieg des BVB gegen Union Berlin war es einmal mehr Erling Haaland, der mit seinen Bundesliga-Toren 6 und 7 in dieser Saison zum Matchwinner wurde.

Wichtig war insbesondere sein 2. Treffer in der 83. Minute, als er den Ball aus der Luft im hohen Bogen zum Endstand im Tor versenkte. Kurz zuvor war den Gästen aus Berlin das 2:3 gelungen. Eine heisse Schlussphase blieb den Dortmundern, die nach 52 Minuten mit 3:0 geführt hatten, dank Haaland aber erspart.

Legende: Traf artistisch zum Endstand Erling Haaland. imago images

Wolfsburg ist den Leaderthron nach dem 1:1 gegen Frankfurt los. Wie Bayern weist das Team von Mark van Bommel 13 Punkte auf, hat aber das schlechtere Torverhältnis. Wout Weghorst sicherte den «Wölfen» mit dem Ausgleich in der 70. Minute, den Kevin Mbabu einleitete, den einen Zähler. Renato Steffen wurde zur Pause ausgewechselt.

Seoanes Leverkusen siegt in Unterzahl

Leverkusen musste beim 3:1-Sieg in Stuttgart eine Stunde in Unterzahl ran. Robert Andrich, dem nach 90 Sekunden das Führungstor gelungen war, flog in der 31. Minute vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt führte das Team von Gerardo Seoane aber bereits mit 2:0.