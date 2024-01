Bundesliga am Sonntag

Legende: Glänzte gegen Bochum mit einem Dreierpack Niclas Füllkrug. Keystone/Friedemann Vogel

Borussia Dortmund setzt seine Aufholjagd in der Bundesliga fort. Der BVB gewinnt in der 19. Runde gegen Bochum mit 3:1 und feierte den dritten Sieg in Folge. Mann des Spiels war Niclas Füllkrug mit drei Treffern.

Füllkrug traf zweimal vom Penaltypunkt (7. und 91.) und köpfelte in der 72. Minute eine Flanke von Marcel Sabitzer zum 2:1 ein. Kurz vor der Pause hatte Bochum durch ein Eigentor ausgeglichen. Dortmund hat als Vierter nun drei Punkte Reserve auf das fünftplatzierte Leipzig.

Audio Terzic: «Keine brillante Leistung, aber ein verdienter Sieg» (ARD, Nesrin Elnabolsy) 04:33 min Bild: Keystone/Friedemann Vogel abspielen. Laufzeit 4 Minuten 33 Sekunden.

Im Kampf gegen den Abstieg gelang Union Berlin ein wichtiger 1:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Darmstadt. Benedict Hollerbach traf in der 62. Minute zum Sieg, dem erst fünften in dieser Saison für den Champions-League-Teilnehmer.

Immerhin scheint die Ex-Mannschaft von Urs Fischer ihre Heimstärke wiedergefunden zu haben. Es war der dritte Heimsieg in Folge für die Köpenicker, die fünf Punkte Vorsprung auf das drittletzte Köln haben. Darmstadt wartet seit zwölf Partien auf einen Sieg.