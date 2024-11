Legende: Torschütze zum 3:0 Frankfurts Omar Marmoush. IMAGO / Sven Simon

Frankfurt hat seinen Platz in der Spitzengruppe der Bundesliga gefestigt. Die Eintracht gewann das dramatische Duell mit Stuttgart 3:2 und nutzte die Patzer der Konkurrenten eiskalt aus. In überragender Form präsentierte sich einmal mehr Omar Marmoush. Er bereitete die Führung von Hugo Ekitike (45.) vor und traf per Freistoss selbst (62.). Torschütze Nathaniel Brown (55.) und Keeper Kevin Trapp, der einen Elfmeter von Ermedin Demirovic (22.) hielt, hatten ebenfalls grossen Anteil am 6. Saisonsieg.

Audio Dermirovic: «An einem guten Tag mache ich heute meinen ersten Hattrick» (ARD) 03:11 min Bild: IMAGO / Eibner abspielen. Laufzeit 3 Minuten 11 Sekunden.

Am Ende mussten die Hessen noch zittern: Josha Vagnoman (86.) und Nick Woltemade (90.) brachten Stuttgart in einer verrückten Schlussphase noch einmal heran. Chris Führich jubelte sogar über das vermeintliche 3:3 (90.+7), stand aber bei seinem Treffer im Abseits. Fabian Rieder wurde beim VfB nach einer Stunde ausgewechselt.

Wolfsburg verschaffte sich mit einem 3:1-Sieg bei Heidenheim etwas Luft auf die Abstiegsplätze. Cédric Zesiger wurde nach 20 Minuten eingewechselt und sah Gelb (74.). Augsburg und Hoffenheim trennten sich 0:0.