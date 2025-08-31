Dortmund fährt in der 2. Runde der Bundesliga gegen Union Berlin dank einem 3:0 den ersten Sieg ein.

Legende: Jubelt vor den Fans Serhou Guirassy. Keystone/Ronald Wittek

Serhou Guirassy, in den letzten Monaten so etwas wie Dortmunds offensive Lebensversicherung, traf beim Heimspiel gegen Union Berlin in der 44. und der 58. Minute. Und dieses Mal gab der BVB den Zweitore-Vorsprung nicht mehr aus der Hand wie vor einer Woche beim 3:3 gegen St. Pauli. Felix Nmecha setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt.

Goalie Gregor Kobel war nur selten gefordert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war er zur Stelle, als sich Andrej Ilic Unions beste Chance bot.

Mainz mit spätem Ausgleich

Mainz rettete in Wolfsburg spät einen Punkt, wartet aber nach zwei Spielen noch auf den ersten Sieg. Nadiem Amiri verwandelte in der 89. Minute einen Penalty zum 1:1. Silvan Widmer kam nicht zum Einsatz.

Aaron Zehnter brachte Wolfsburg in der 9. Minute mit einem abgelenkten Schuss aus kurzer Distanz in Führung. Es war die erste Chance der überwiegend mit Abwehrarbeit beschäftigten Gastgeber. Zum zweiten Sieg reichte die Effizienz am Ende nicht. Ein Handspenalty verhalf Mainz von Trainer Bo Henriksen noch zu einem Remis.

