Der 3:1-Sieg gegen Mainz war die Voraussetzung, um noch ernsthaft eine Top-4-Klassierung in der Bundesliga anzuvisieren. Dortmund, das zuletzt zweimal zu null verloren hatte, zeigte sich daheim vor über 81'000 Zuschauern trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Topskorer Serhou Guirassy effizient. Maximilian Beier (39./72.) und Emre Can (42.) sorgten für die 3:0-Führung, bevor Paul Nebel verkürzte.

Widmer darf als Captain ran

Das vom Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen so erfolgreich geführte Mainz brachte in der Offensive zu wenig zustande und wenn mal ein Angriff in einem Abschluss mündete, war der Schweizer Nationalkeeper Gregor Kobel zur Stelle. Bei Mainz durfte Silvan Widmer zum 3. Mal in dieser Saison von Beginn weg spielen. Der als Captain aufgelaufene Aussenverteidiger wurde in der 66. Minute ausgewechselt.

Der SC Freiburg erlitt wie Mainz im Rennen um die Europacup-Plätze einen kleinen Rückschlag. Die Breisgauer verloren daheim beim 300. Pflichtspiel ihres italienischen Offensivkünstlers Vincenzo Grifo gegen Union Berlin 1:2.

Bundesliga