Legende: Schweizer Stütze beim HSV Miro Muheim behauptet sich gegen Gladbach-Captain Rocco Reitz. imago images/Vitalii Kliuiev

Aufsteiger HSV (mit Miro Muheim) hat bei seiner Rückkehr ins deutsche Oberhaus den ersten Punkt ins Trockene gebracht. Dank einer defensiv starken Leistung trotzte die Elf von Trainer Merlin Polzin auswärts Borussia Mönchengladbach ein 0:0 ab. Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Der gebürtige Grenchner Haris Tabakovic setzte gleich mehrere Kopfbälle knapp neben das Tor. Gladbach-Captain Rocco Reitz zwang HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes in der 65. Minute zu einer Glanzparade. Beim Team von Coach Gerardo Seoane spielte Nico Elvedi durch, Jonas Omlin war Ersatz.

Schmied mit erfolgreichem Debüt

Aufsteiger Köln gewann auswärts gegen Mainz 1:0. In der 91. Minute liess Marius Bülter per Kopf die «Geissböcke» jubeln. Die Gäste hatten seit der 60. Minute in Überzahl gespielt, da Paul Nebel wegen einer Notbremse vom Platz geschickt wurde. Der 26-jährige Berner Joël Schmied, der im letzten Winter von Sion zu Köln gewechselt war, spielte durch. Auf der Gegenseite wurde Silvan Widmer erst in der 65. Minute von Trainer Bo Henriksen eingewechselt.

Bundesliga