Zum Abschluss der 24. Runde in der Bundesliga trennten sich der VfL Wolfsburg und Union Berlin 1:1. In einer ausgeglichenen Partie brachte Josip Juranovic das Team von Urs Fischer in der 72. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. 6 Minuten vor Schluss erzielte Kevin Wimmer den Ausgleich für das Heimteam und stellte so den Endstand her.

Für Union Berlin war es bereits die vierte Meisterschaftspartie in Folge ohne Sieg. Trotzdem liegen die Berliner weiterhin auf dem 4. Tabellenplatz in der Bundesliga, der Rückstand auf Leader Bayern beträgt nun allerdings schon 7 Punkte.

Freiburg und Leverkusen mit Siegen

Am frühen Nachmittag sicherte sich Freiburg dank eines späten Treffers von Ritsu Doan (89.) einen 2:1-Heimsieg über die neu Tabellenletzte TSG Hoffenheim. Die Breisgauer liegen damit punktgleich mit Union auf dem 5. Rang.

Ebenfalls einen knappen Sieg feierte Bayer Leverkusen. Auswärts bei Aufsteiger Werder Bremen kam die «Werkself» zu einem 3:2-Erfolg.