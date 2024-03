Bayer stellt den 10-Punkte-Vorsprung auf die Bayern wieder her. Gegen Wolfsburg gewinnt Leverkusen am Sonntag mit 2:0.

Bundesliga am Sonntag

Legende: Grimaldo lässt Tella mit offenem Mund zurück Die beiden Protagonisten beim schön herausgespielten 1:0 der Leverkusner. Imago Images/Mika Volkmann

Bayer Leverkusen ist der Meisterschale in der Bundesliga einen weiteren Schritt näher gekommen. Der «Werkself» war die Müdigkeit einer strengen Woche mit dem Europa-League-Spiel in Karabach/AZE zeitweise zwar anzusehen, dennoch reichte es gegen das formschwache Wolfsburg zuhause zu einem 2:0-Erfolg.

Vorlagen-König Grimaldo schlägt wieder zu

Aus Sicht des Leaders leitete ein Gegenspieler die Partie in die richtigen Bahnen. Ex-Lausanne-Spieler Moritz Jenz sah bereits in der 28. Minute Gelb-Rot. In Unterzahl hatten die «Wölfe» den Leverkusenern um Granit Xhaka nichts mehr entgegenzusetzen.

Audio Xhaka: «Sind nicht fokussiert auf die Schale» (ARD/Torge Hidding) 03:03 min Bild: Imago Images/RHR-Foto abspielen. Laufzeit 3 Minuten 3 Sekunden.

Nathan Tella verwertete noch vor der Pause eine butterweiche Flanke von Alejandro Grimaldo zum 1:0 (37.). Für den Spanier war es bereits die 11. Torvorlage der Saison. Florian Wirtz machte kurz vor Schluss den Deckel drauf (86.). Damit liegt das Alonso-Team 9 Runden vor Schluss weiter 10 Zähler vor den Bayern.

In den anderen Sonntagsspielen machte Frankfurt gegen Hoffenheim aus einem 0:1 noch ein 3:1. Freiburg setzte sich in Bochum knapp mit 2:1 durch.