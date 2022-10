Union Berlin ist nach dem 1:0 gegen den VfB Stuttgart alleiniger Bundesliga-Leader.

Freiburg muss sich gegen Hertha BSC mit einem Remis begnügen.

Gladbach gewinnt das Rheinderby gegen Köln mit 5:2.

Das rot-weisse Fussball-Märchen von Union Berlin geht weiter: Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hat ihre Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut.

Nach der Niederlage in Frankfurt fand Union umgehend auf ihren guten Kurs zurück. Die Ostberliner siegten in Stuttgart 1:0. Verteidiger Paul Jaeckel erzielte das Tor in der 76. Minute mit einem Kopfball aus kurzer Distanz. Wenig später wurde der Stuttgarter Serhou Guirassy mit der Gelb-roten Karte vom Platz gestellt. In der Schlussphase konnten sich nur noch die Berliner gute Chancen erarbeiten.

Mit 6 Siegen bei 2 Unentschieden und nur 1 Niederlage ist die Zwischenbilanz der Köpenicker vorzüglich. Sie distanzierten den SC Freiburg, weil die Freiburger bei Unions Stadtrivalen Hertha lediglich ein 2:2 erreichten. Borussia Dortmund und Bayern München liegen nach ihrem Remis im direkten Duell je vier Punkte hinter der Union.

Gladbach überfährt Köln

Vor einer Woche hatte Gladbach in Bremen noch 5 Treffer kassiert (1:5), nun trafen die «Fohlen» selber 5 Mal ins Schwarze – und das ausgerechnet im Rheinderby gegen Köln. Die spielentscheidende Szene ereignete sich beim Stand von 1:1 kurz vor dem Pausenpfiff, als Kölns Florian Kainz nicht nur einen Elfmeter verursachte, sondern auch noch mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Legende: Jubeln mit dem Matchwinner Ramy Bensebaini lässt sich nach seinem 2. persönlichen Treffer zum 4:2 feiern. Imago Images/Uwe Kraft

Ramy Bensebaini brachte Gladbach vom Punkt mit 2:1 in Führung, in der 2. Halbzeit zeichnete der Algerier dann auch noch für das 4:1 verantwortlich. Am Ende siegte die Mannschaft mit Goalie Yann Sommer und Innenverteidiger Nico Elvedi gleich mit 5:2. Die letzten 3 Derbys hatten die Gladbacher allesamt verloren.