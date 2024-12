Legende: Haben derzeit gut lachen Die Bayern. IMAGO / Nordphoto

15 Spieltage sind in der Bundesliga absolviert, nun begibt sich die höchste deutsche Spielklasse in eine kurze Winterpause. Bereits am 10./11./12. Januar geht es mit der 16. Runde weiter. An der Spitze liegt zu Weihnachten Bayern München, das sich nach der letzten Saison das Ziel gesetzt hat, den Meistertitel zurückzuerobern.

Mit 36 gewonnenen Punkten und vier Zählern Vorsprung auf Verfolger und Titelverteidiger Leverkusen scheint dieses Unterfangen auf einem guten Weg zu sein. Mit 47 erzielten Toren und nur 13 Gegentreffern stellen die Münchner sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga.

Es deutet sich ein Zweikampf an

In der vergangenen Saison lagen die Bayern zum gleichen Zeitpunkt nur auf Rang 2 hinter den überragenden Leverkusenern. Auffällig dabei aber: Mit 38 Punkten hatte der Rekordmeister sogar zwei Zähler mehr auf dem Konto als aktuell. Nur weil das unaufhaltbare Leverkusen noch besser abschnitt, musste Bayern damals mit dem ungeliebten 2. Rang vorliebnehmen.

Jetzt grüssen die Münchner aber wieder von der Spitze. Mit dem 5:1-Sieg über RB Leipzig vom Freitag machten sie einmal mehr klar, dass der Titel in diesem Jahr nur über sie führen wird. Der ärgste Konkurrent wird Leverkusen sein, das seine Form in den vergangenen Wochen wiedergefunden hat und sich Schritt für Schritt annähert.

Die weiteren Titelkandidaten scheinen bereits zurückgebunden. Leipzig und Frankfurt liegen 9, Dortmund sogar schon 11 Punkte zurück. Das letztjährige Überraschungsteam Stuttgart muss sich sogar mit einem Platz im Tabellenmittelfeld zufriedengeben.

Enge Situation am Tabellenende

Auch der Abstiegskampf verspricht Spannung. Tabellenschlusslicht Bochum brachte sich am Wochenende mit einem 2:0-Sieg gegen Heidenheim zurück in die Nähe des Klassenerhalts. Die Aufsteiger Holstein Kiel und St. Pauli gewöhnen sich langsam an die Bundesliga-Luft und holten wichtige Punkte.

Weil sich diverse andere Teams – Union Berlin, Augsburg, Hoffenheim und Heidenheim – schwertun, geistert das Abstiegsgespenst gleich bei einigen Mannschaften rum. Noch sind allerdings 19 Spieltage zu absolvieren. Genug Zeit also, um im neuen Jahr die nötigen Zähler für den Bundesliga-Verbleib einzufahren.

Übersicht Bundesliga