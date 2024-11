Bayern retten sich in Dortmund spät zum Remis – Kane früh out

Legende: Klassiker ohne Sieger Dortmunds Jamie Gittens (links) gegen Bayern-Akteur Sacha Boey. Imago/Revierphoto

Bayern München bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Mit seinem Kopfballtor zum 1:1 in der 85. Minute rettete Jamal Musiala dem Leader in Dortmund die Serie.

Über 80'000 Fans im ausverkauften Dortmunder Stadion sahen ein ausgeglichenes und stimmungsvolles Kräftemessen, bei dem die Bayern einen gewichtigen Rückschlag verkraften mussten: Superstürmer Harry Kane wurde schon in der 33. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt.

Audio Kobel: «Ausgleichstor war extrem unglücklich» (Interview: Daniela Müllenborn, ARD) 03:18 min Bild: Imago/RHR-Foto abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden.

Kobels Kurzpässe: Erfolg und Risiko

Wenige Minuten zuvor hatte Jamie Gittens den BVB mit einem beeindruckenden Flügellauf in Führung gebracht. Der Engländer liess Bayerns Konrad Laimer stehen und überwand Manuel Neuer mit einem strammen Schuss über dessen Kopf hinweg.

Ausgegangen war das 1:0 von einem kurzen Abspiel von Dortmunds Hüter Gregor Kobel, mit dem der Schweizer ein (erfolgloses) Bayern-Pressing provozierte. Ein ähnliches, aber weniger gelungenes Abspiel hatte das BVB-Tor kurz zuvor in Gefahr gebracht.