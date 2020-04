Legende: Urs Fischer Der Union-Coach am 14. März auf dem Weg zum Klub-Frühstück bzw. zur Krisensitzung. imago images

Nach mehr als drei Wochen Individualtraining während der Coronavirus-Pandemie werden alle Spieler und Trainer von Union Berlin am Montagmittag im Stadion an der Alten Försterei erscheinen. An richtiges Training ist aber noch nicht zu denken. Zeitgleich werden dabei nur sehr wenige Akteure anwesend sein, umgezogen wird sich in zwei Kabinen.

«Wir werden zunächst Tests durchführen. Wir kontrollieren ihre Werte. Dann haben wir für die Trainingssteuerung belastbare Daten», sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Am Montag und Dienstag stehen Kontrollen an, wie sich die Profis im sportlichen Homeoffice geschlagen und ihre individuellen Trainingspläne abgearbeitet haben. Im Laufe der Woche soll dann in kleineren Gruppen und auch mit dem Ball trainiert werden.

Schalke: Trainingsgruppen mit bis zu 7 Profis

Der FC Schalke 04 erweitert seinen Trainingsplan. Von diesem Montag an dürfen die «Knappen» dank behördlicher Genehmigungen laut eines Kicker-Berichts in Gruppen mit bis zu sieben Profis trainieren. Jeder Spieler muss sich alleine in einer der Kabinen umziehen, die danach wieder gereinigt werden. Zuletzt durfte wegen den Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie lediglich in Zweiergruppen geübt werden.

Dank einer weiteren Lockerung der Behörden-Auflagen sei eine Ausweitung des Trainings von Montag an möglich, hiess es. Schalke betont jedoch ausdrücklich, strikt auf die Einhaltung sämtliche Auflagen zu achten. Dazu zählt weiterhin auch, dass die Profis untereinander einen gewissen Mindestabstand einhalten müssen.