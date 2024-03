Christian Streich gibt den Posten des Cheftrainers beim SC Freiburg nach mehr als 12 Jahren zum Saisonende ab.

Der 58-Jährige war seit 1995 für den SCF in verschiedenen Trainerfunktionen tätig.

Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

«Ich habe lange überlegt. Wir haben lange gesprochen», sagte Streich in einer vom Klub verbreiteten Videobotschaft. Er habe den Zeitpunkt nicht verpassen wollen, «in dem ich glaube, dass es Zeit ist zu gehen.» Es brauche nun «neue Energie» im Klub und in der Profimannschaft. «Dieser Verein ist mein Leben und ich bin aussergewöhnlich dankbar für die grosse Unterstützung und Zuneigung, die ich immer erfahren habe.»

Streich war in der Winterpause 2011/12 zum Cheftrainer aufgerückt. Er führte die Freiburger zweimal in den Europa-League-Achtelfinal und ins Endspiel des DFB-Pokals 2022, stieg 2015 aber auch einmal mit ihnen ab. Der Klub hielt an ihm fest und stieg sofort wieder auf.

Streich geniesst über den Sport hinaus grosse Popularität. Auch zu politischen und gesellschaftlichen Themen bezog er klar Stellung, etwa gegen Rechtsextremismus. Aussergewöhnlich war auch, dass er seinen Vertrag jeweils immer nur um ein Jahr verlängerte.