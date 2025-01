Sébastien Haller wird den Rest der Saison bei seinem Ex-Klub Utrecht spielen. Der 30-jährige Stürmer von Borussia Dortmund war in der Hinrunde an den spanischen Erstliga-Aufsteiger Leganes verliehen, kam dort aber nicht zum Zug und wechselt nun in die Niederlande. In Utrecht spielte Haller bereits zwischen 2015 und 2017. Sein Vertrag mit dem BVB läuft noch bis 2026.