BVB und Frankfurt in «Königsklasse» – Henriksens Mainz europäisch

Legende: Freuen sich über eine weitere Saison Champions League Die ersten beiden Dortmunder Torschützen, Marcel Sabitzer und Serhou Guirassy, sowie Julian Brandt und Karim Adeyemi (v.l.n.r.). Keystone/Friedemann Vogel

Trotz des frühen 1:0 (3.) und eines Platzverweises gegen einen Kieler (9.) trat der BVB lange nervös gegen die bereits abgestiegenen Norddeutschen auf. Mit 2 Toren nach der Pause brachte die Borussia die Champions-League-Qualifikation aber in trockene Tücher.

Ritsu Doan hatte Freiburg im Direktduell mit Frankfurt um den Einzug in die «Königsklasse» in der 27. Minute auf Kurs gebracht. Noch vor der Pause glichen die Gäste aus, nach dem Seitenwechsel erhöhte die Eintracht auch dank eines Eigentors Johan Manzambis auf 3:1. Das Warten der Breisgauer auf die erste Teilnahme an der Champions League geht damit weiter.

Kein Europacup für Leipzig

Bo Henriksen und seine Mainzer spielen in der nächsten Saison in der Conference League. Das Fernduell mit Leipzig um Platz 6 entschied Stuttgart mit einem 3:2-Sieg in Leipzig. Beim 2:2 gegen Vizemeister Leverkusen wurden 4 (!) Tore der Mainzer aberkannt.

Heidenheim muss nach einem klaren 1:4 zu Hause gegen Bremen in die Relegation. Bayern hätte mit einem 4:0 in Hoffenheim Schützenhilfe geleistet.

Bundesliga