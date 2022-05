Im Relegations-Hinspiel legt der Hamburger SV den Grundstein, um im 4. Anlauf in die 1. Bundesliga zurückzukehren.

Muheim und der HSV dank 1:0-Sieg in Berlin nahe am Aufstieg

Legende: Torschütze und Passgeber jubeln gemeinsam Ludovit Reis (oben) und Miro Muheim. imago images

Die Hamburger siegten auswärts gegen Hertha Berlin 1:0. Mittelfeldspieler Ludovit Reis traf nach 57 Minuten per Traumtor. Der junge Niederländer überwand Hertha-Keeper Christensen mit einer möglicherweise nicht so geplanten Bogenlampe – der Ball landete via Innenpfosten im Netz. Die Vorarbeit hatte der ehemalige St. Galler Aussenverteidiger Miro Muheim, der einmal mehr die ganze Partie bestritt, geliefert.

In einer ruppigen Partie führten die Gäste die etwas feinere Klinge. Den erneut zu harmlosen und im Abschluss nicht effektiven Berlinern droht ohne deutliche Leistungssteigerung im Volksparkstadion der 7. Gang in die 2. Bundesliga. Der erst im März installierte Trainer Felix Magath riskiert ausgerechnet gegen seinen Herzensklub eine bittere Abstiegspremiere.

An mangelnder Unterstützung der Hertha-Fans kann die magere Leistung nicht festgemacht werden. Das Olympiastadion in Berlin war mit rund 75'000 Zuschauern ausverkauft. Das Rückspiel in Hamburg findet nächsten Montag statt.