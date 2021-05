Der 1. FC Köln muss nach einer 0:1-Niederlage im Relegations-Hinspiel gegen Kiel um den Klassenerhalt in der Fussball-Bundesliga bangen.

Der Weg zum Klassenerhalt ist für den 1. FC Köln noch etwas steiniger geworden. Der Drittletzte der Bundesliga unterlag im Relegations-Hinspiel zuhause dem Aufstiegsaspiranten Holstein Kiel mit 0:1. Die Kieler erzielten den Treffer in der 59. Minute nach einem Eckball durch den nur Sekunden zuvor eingewechselten Simon Lorenz. Das Rückspiel findet am Samstag in Kiel statt.

Der Favoritenschreck aus dem hohen Norden

Holstein Kiel, das in dieser Saison Bayern München aus dem Cup geworfen hat, schaffte den 1. Sieg des Unterklassigen in der Barrage seit 2012 und dem 2:1 von Fortuna Düsseldorf gegen Hertha Berlin. Seither gab es für den Zweitligisten bestenfalls unentschieden, zwei davon reichten dem von Urs Fischer trainierten Union Berlin 2019 zum Aufstieg gegen Stuttgart.