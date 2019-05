Union Berlin, die von Urs Fischer trainiert werden, erkämpften sich im Hinspiel in Stuttgart ein 2:2. Damit sind die Hauptstädter in einer guten Ausgangslage, um den Aufstieg am Montag zu Hause zu schaffen.

Kämpferisch und aggressiv ging Union zu Werke. Die Stuttgarter wirkten verhaltener und ernteten am Ende vereinzelte Pfiffe von den Rängen.

87 Sekunden zum Union-Ausgleich

Stuttgart ging in der 42. Minute durch Christian Gentner 1:0 in Führung. Doch kaum war das Spiel wieder freigegeben, traf Suleiman Abdullahi zum Ausgleich. Nur 87 Sekunden waren zwischen den beiden Toren vergangen.

Gomez liefert – Berlin antwortet

Der nach der Pause eingewechselte VfB-Stürmer Mario Gomez konnte sich schon nach 5 Minuten auf dem Platz dank einem glücklichen Ablenker als Torschütze feiern lassen.

Doch wieder konnten die Gäste ausgleichen: Marvin Friedrich besorgte per Kopf das 2:2 (68.). Trotz Chancen auf beiden Seiten gelang keiner Mannschaft mehr der Siegtreffer. Beim VfB kam Steven Zuber nach seiner Knieprellung zu einem Kurzeinsatz.