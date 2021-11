Legende: Will sich in Bielefeld für die Nati aufdrängen Cedric Brunner. imago images

Am Samstag trifft Cedric Brunner in der Bundesliga mit Bielefeld auf Wolfsburg und damit auf Kevin Mbabu und Renato Steffen, die unter der Woche mit der Nati das direkte WM-Ticket sicherstellten.

Brunner will die Gelegenheit nutzen, um ihnen nach dem Spiel zum Erreichten zu gratulieren. «Hoffentlich mit etwas Zählbarem in der Hand, dann fällt es noch leichter», lässt sich der rechte Aussenverteidiger im Kicker zitieren.

Katar 2022 keine Utopie

Nur allzu gerne wäre Brunner am vergangenen Montag auch Teil des Nationalteams gewesen. Doch der ehemalige U17-Internationale wartet noch auf das erste Aufgebot für die A-Nati. Er sei davon ausgegangen, nach dem Aufstieg in die Bundesliga 2020 mehr in den Fokus zu rücken. Dem war aber nicht so. «Bundesliga zu spielen allein reicht nicht aus», so Brunners Erkenntnis.

Trotzdem will der 27-Jährige um seinen Traum kämpfen. «Die Konkurrenz auf meiner Position ist gross. Aber ich habe ja noch über 20 Spiele Gelegenheit zu zeigen, dass es an mir kein Vorbeikommen gibt», gibt sich Brunner kämpferisch.

Sein Fokus liegt aber klar bei seinem Klub. Die Arminia liegt nach 11 Spieltagen mit nur 8 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz.