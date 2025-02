Abpfiff für Felix Brych: Der deutsche Rekord-Schiedsrichter beendet im Sommer seine Karriere. Das gab der 49-Jährige am Sonntag bekannt. Der promovierte Jurist aus München ist seit 1999 DFB-Schiedsrichter. Brych leitete seit 2004 bisher 352 Spiele in der Bundesliga und kam bei der WM 2014 in Brasilien und 2018 in Russland zum Einsatz.