Immer mehr europäische Fussballklubs holen sich in der St. Galler Gemeinde den Feinschliff für die kommende Saison.

Topklubs geben sich in Bad Ragaz die Klinke in die Hand

Im Sarganserland herrscht Trainingslager-Saison. Den Auftakt hatte vor gut einem Monat der FC St. Gallen gemacht. Seither geben sich die Klubs die Klinke im Grand Resort Bad Ragaz praktisch in die Hand.

Von den perfekten Bedingungen wurde heuer auch West Ham angelockt. Gleich 11 Tage verbrachte der Premier-League-Klub bei seiner Premiere im Heidiland. Mit Borussia Dortmund reist am Samstag ein weiterer Topklub an. Der Vizemeister aus der Bundesliga schlägt seine Zelte bereits zum 9. Mal in Bad Ragaz auf.

Legende: Saisonvorbereitung in der Schweiz West Hams Mark Noble und Trainer Manuel Pellegrini. imago images

Während die Trainingslager den Fans eine optimale Gelegenheit bieten, ihre Idole aus nächster Nähe zu sehen, holen sich die Klubs vor dem Saisonstart den sportlichen Feinschliff.

Welche Ansprüche die Klubs haben und inwiefern die Gemeinde von den Trainingslagern der Topklubs profitiert, hören Sie im Audiobeitrag oben.