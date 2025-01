Legende: Sichtlich frustiert BVB-Trainer Nuri Sahin (r.). IMAGO / Kirchner-Media

Dortmund-Übungsleiter Nuri Sahin hat nach der 2:4-Niederlage der Borussia bei Holstein Kiel Verständnis für eine möglicherweise aufkommende Diskussion um seine Person gezeigt. «Dadurch, dass ich Trainer bin, trage ich die komplette Verantwortung. Ich kann mich nicht frei reden davon», sagte der 36-Jährige im TV-Sender Sky . Er zeigte sich beschämt und sprach von einer «Nicht-Leistung».

Selbst das Minimalziel Platz 4 ist für den BVB nach der schlechtesten Hinrunde seit 10 Jahren in ernster Gefahr. Aktuell rangiert das Team an 9. Stelle. Und der Druck auf die sportliche Führung nimmt spürbar zu. Geschäftsführer Lars Ricken bezeichnete den Auftritt seiner Mannschaft als «unwürdig und peinlich». Sportdirektor Sebastian Kehl betonte in der ARD-«Sportschau» : «Eine Trainerdiskussion führen wir nicht.» Die Spieler müssten sich an die eigene Nase fassen.

Am Freitag gegen Frankfurt

Sahin wollte nichts davon wissen, dass der Ausrutscher etwas mit der Grippewille zu tun habe, die den BVB zuletzt schwächte. «Auch wenn wir mit elf kranken Spielern angetreten wären, dürfen wir nicht solch eine Leistung zeigen», sagte der 36-Jährige. Sahin kündigte in der Aufarbeitung des Debakels eine grosse Ehrlichkeit an.

«Ehrlichkeit, wenn man in den Spiegel schaut. Ehrlichkeit gegenüber der Mannschaft. Ehrlichkeit im Verein», sagte Sahin: «Es ist Zeit, dass wir sowohl in der Mannschaft als auch uns die komplette Wahrheit sagen.» Die Wahrheit sei, dass Dortmund das Spiel in Kiel hergeschenkt habe und aktuell kaum sportliche Ansprüche stellen könne. «Wer acht Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze hat, darf nicht über die Champions League reden», sagte Sahin: «Unsere Realität ist eine andere.»

Bereits am Freitag muss er mit seiner Mannschaft bei Eintracht Frankfurt antreten. Auf die Frage, ob Sahin dann an der Seitenlinie stehen werde, sagte Kehl: «Ja.

