Legende: Befindet sich auf einer «Zwei-Spiele-Mission» Bayern-Interimscoach Hansi Flick. imago images

An der Säbener Strasse in München dreht sich momentan alles um eine Frage: Wer wird Nachfolger des entlassenen Niko Kovac? Eine schnelle Lösung scheint sich bei der Suche nach einem neuen Bayern-Trainer nicht abzuzeichnen. Erst recht nicht, nachdem die Münchner dem hochgehandelten Arsène Wenger offenbar einen Korb gegeben haben.

Mit Flick stand hinten die Null

Am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel gegen den BVB wird auf jeden Fall Hansi Flick an der Seitenlinie stehen. Der bisherige Co-Trainer sprang nach der Kovac-Entlassung als Nothelfer ein. Unter seiner Leitung erarbeiteten sich die Bayern am Mittwoch in der Champions League gegen Piräus einen 2:0-Sieg.

Wahrscheinlich wird der Trainer das abstreiten. Aber er ist sehr lebhaft und kämpferisch. Er fordert von den Spielern Dinge ein, das finde ich sehr gut.

Überzeugend war der Auftritt gegen schwache Griechen nicht. Flick gelang es aber immerhin, die Bayern in der Defensive zu stabilisieren. Erstmals seit 8 Spielen kassierten die Münchner keinen Gegentreffer. Ob diese neu gewonnene Stabilität aber auch den Dortmunder Angriffen standhält?

Der verwandelte Favre

Während die Bayern nach der für Kovac verhängnisvollen 1:5-Klatsche für einmal keine Giftpfeile in Richtung Dortmund abfeuern, haben die Borussen zurück in die Spur gefunden. Im DFB-Pokal eliminierte man Gladbach (2:1), gefolgt von einem 3:0-Sieg gegen bis dahin ungeschlagene Wolfsburger. Zuletzt gelang dem BVB in der Champions League gegen Inter eine eindrückliche Aufholjagd vom 0:2 zum 3:2.

Nach einer holprigen Phase ist das Selbstvertrauen bei Dortmund zum richtigen Zeitpunkt zurück. Auch die Kritik an Trainer Lucien Favre ist vorerst verstummt. Das hat auch damit zu tun, dass der Schweizer während den letzten Partien an der Seitenlinie ungleich emotionaler auftrat.

Legende: Wild gestikulierend Lucien Favre während dem CL-Spiel gegen Inter. imago images

«Wahrscheinlich wird der Trainer das abstreiten. Aber er ist sehr lebhaft und kämpferisch. Er fordert von den Spielern Dinge ein, das finde ich sehr gut», befand etwa Michael Zorc. Der Sportdirektor des BVB ist überzeugt, dass sich dieses Feuer auch auf die Mannschaft überträgt.

Dortmunds Horrorbilanz

Das neu gewonnene Selbstvertrauen wird Dortmund auswärts in München brauchen. Die letzten fünf Bundesliga-Spiele auswärts gegen die Bayern gingen allesamt verloren. Besonders erschreckend ist dabei das Torverhältnis von 3:22 (0:5, 0:6, 1:4, 1:5, 1:2). Allerdings kam der BVB in dieser Phase nur in der Meisterschaft unter die Räder. Im Halbfinal des DFB-Pokals setzten sich die Dortmunder auswärts zweimal durch.

Wie man es dreht und wendet, am Ende bringt es Bayern-Keeper Manuel Neuer wohl am besten auf den Punkt: «Es ist immer ein Duell auf Augenhöhe, egal, wo wer in der Bundesliga steht, wer gerade die Nase vorn hat, wie die Lage der Liga ist. Es ist der deutsche Klassiker - und der hat seine eigenen Gesetze.»

Sendebezug: SRF zwei, Champions League - Goool, 06.11.2019, 23:00 Uhr