In der Champions League hat Borussia Dortmund die «Todesgruppe» mit PSG, Milan und Newcastle auf Rang 1 abgeschlossen. In der Bundesliga kommt der BVB aber seit Wochen nicht mehr auf Touren. Gegen Mainz mussten sich die Borussen trotz Führung mit einem 1:1-Heimremis begnügen.

Julian Brandt brachte Dortmund mit einem sehenswerten Freistoss in Führung (29.). trotz Überlegenheit und 2 Lattenschüssen hielt die Führung nicht einmal bis zur Pause. Sepp van den Berg sorgte in der 43. Minute per Kopf für den Ausgleich. Der Schweizer Torhüter Gregor Kobel war zwar noch am Ball, konnte diesen aber erst hinter der Linie stoppen.

Nur 1 Sieg aus den letzten 8 Spielen

Auch in der Schlussoffensive, in der ein Treffer von Gio Reyna zurecht wegen Abseits aberkannt wurde (91.), wollte der Dortmunder Siegtreffer nicht fallen. Und so blieb das Team von Edin Terzic in der Meisterschaft zum 4. Mal in Folge ohne Sieg. Aus den letzten 8 Partien resultierte zudem nur ein Erfolg. Der Rückstand auf Leader Bayer Leverkusen ist auf beachtliche 15 Verlustpunkte angewachsen.