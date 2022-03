Die britische Regierung hat den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch auf ihre Sanktionsliste gesetzt und damit auch den FC Chelsea vor massive Probleme gestellt.

Die Londoner dürfen ab sofort nur noch dank einer speziellen Lizenz in der englischen Premier League spielen. Wie Martyn Ziegler von der britischen Tageszeitung The Times auf Twitter verlauten liess, darf der amtierende Champions-League-Sieger zudem keine Einzeltickets für Spiele verkaufen. Es dürften in Zukunft nur noch Inhaber einer Saisonkarte die Spiele der «Blues» im Stadion mitverfolgen.

Ausserdem verliert Chelsea seinen Hauptsponsor: Das Mobilfunk-Unternehmen Three hat den Klub aufgefordert, die Werbung bis auf Weiteres von der Trikotbrust und aus dem Stadionumfeld zu nehmen.

Der von Klubbesitzer Abramowitsch angedachte Verkauf des Vereins ist zudem vorerst ausgesetzt. Dem 55-Jährigen droht das Einfrieren von Vermögenswerten, ein Handelsverbot mit britischen Privatpersonen sowie ein Reiseverbot. Insgesamt stehen 7 Russen auf der neuen Sanktionsliste.

