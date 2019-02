Juventus Turin kommt gegen Parma nicht über ein 3:3 hinaus.

Lionel Messi rettet Barcelona gegen Valencia einen Punkt.

Chelsea feiert gegen Huddersfield einen 5:0-Heimsieg.

Trotz einem Doppelpack von Cristiano Ronaldo musste Juventus Turin einen weiteren Rückschlag einstecken. Am 22. Spieltag der Serie A kam der Rekordmeister trotz einer zweimaligen Zwei-Tore-Führung nicht über ein 3:3 gegen Parma Calcio hinaus. Erst vor 3 Tagen war Juve im Cup durch ein 0:3 bei Atalanta Bergamo im Viertelfinale ausgeschieden.

Barcelona lässt Punkte liegen

Barcelona ist in der Primera Division erstmals seit dem 24. November nicht als Sieger vom Platz gegangen. Gegen Valencia kamen die Katalanen nach einem 0:2-Rückstand dank Lionel Messi (39./64.) immerhin zu einem Remis. Atletico Madrid könnte damit am Sonntag bis auf 3 Punkte an den Leader heranrücken.

Kantersieg für Chelsea

3 Tage nach dem 0:4-Debakel in Bournemouth fand Chelsea in der Premier League zum Erfolg zurück und deklassierte den Tabellenletzten Huddersfield Town zuhause 5:0. Die grossen Figuren bei den Londonern waren der neu verpflichtete Argentinier Gonzalo Higuain und der Belgier Eden Hazard mit je 2 Toren.