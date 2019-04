Legende: Muss nur noch einköpfeln Phil Foden. Imago Images

Im verrückten CL-Viertelfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Tottenham war der erste Treffer in der 4. Minute gefallen. 3 Tage später dauerte es nur eine Zeigerumdrehung mehr, ehe der Youngster Phil Foden die «Skyblues» in Führung brachte. Der erst 18-jährige Engländer profitierte von einer mustergültigen Vorlage von Sergio Agüero, um per Kopf auf 1:0 zu stellen (5.).

Anders als noch am Mittwoch blieb es bis zum Schluss bei einem Treffer. Heung-min Son vergab die beste Chance der Spurs kurz vor der Pause, als er etwas glücklich alleine vor Ederson zum Abschluss kam.

City überholt Liverpool

Dank dem Sieg zieht ManCity in der Tabelle zumindest vorübergehend wieder an Liverpool vorbei. Die «Reds» gastieren am Sonntag bei Cardiff. Für Manchester City geht es am Mittwoch weiter, dann steht das Nachholspiel gegen Stadtrivale United an.

Für Tottenham wird es im Kampf um die 4 Champions-League-Plätze immer enger. Zwar liegen die «Spurs» noch auf Rang 3. Der Vorsprung auf Platz 5 beträgt aber nur 1 Punkt.

