Bei Arsenal läuft es zu Beginn der neuen Premier-League-Saison überhaupt nicht. Die «Gunners» verloren auch die 3. Partie. Gegen Meister Manchester City setzte es ein 0:5 ab.

Bereits in der 35. Minute musste Granit Xhaka nach einem rüden Foul an Joao Cancelo unter die Dusche. Für den Nati-Captain war es bereits der 4. Platzverweis in der Premier League. 7 Minuten später sorgte Gabriel Jesus mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Ferran Torres konnte sich bei City als Doppeltorschütze feiern lassen.

Arsenal liegt mit 0 Punkten aus 3 Spielen und einem Torverhältnis von 0:9 Toren in der Premier League auf dem letzten Platz.