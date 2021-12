Das Duell zwischen Tottenham und Liverpool beinhaltete alles, was die Premier League so spektakulär macht: horrendes Tempo, harte Tacklings, Chancen hüben wie drüben, Tore und viele Emotionen. Diese kochten über, als Andy Robertson in der 77. Minute seinen Gegenspieler an der Seitenlinie umgrätschte und nach der Video-Konsultation die rote Karte sah.

Legende: Musste vorzeitig unter die Dusche Andrew Robertson. Keystone

7 Minuten zuvor hatte der Verteidiger das 2:1 für die «Reds» erzielt, 3 Minuten später glich der Südkoreaner Son Heung-min für die Gastgeber aus. In der ersten Halbzeit hatten Harry Kane und Diogo Jota getroffen. Am Ende konnten beide Teams mit der Punkteteilung leben.

00:58 Video Conte: «Klares Hands von Salah vor Robertsons Tor» Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen

Chelsea nur mit Remis

Mit Everton gegen Leicester City fiel auch am Sonntag eine Partie den vielen Corona-Fällen innerhalb der Liga zum Opfer. Die Begegnung zwischen den Wolverhampton Wanderers und Chelsea (0:0) wurde gespielt, was bei Chelseas Trainer Thomas Tuchel für Ärger sorgte. Auch der Champions-League-Sieger klagt über viele Corona-Fälle. Manchester City kann sich dank einem 4:0 bei Newcastle United leicht absetzen.