An der Tabellenspitze siegt das Spitzenduo ManCity und Liverpool im Gleichschritt.

Liverpool hat im Meisterschaftsrennen in der Premier League eine hohe Hürde übersprungen. Die «Reds» gewannen am 34. Spieltag zuhause gegen Chelsea mit 2:0. Die Tore erzielten die beiden Topstars Sadio Mané (51.) und Mohamed Salah (53.) innerhalb von 2 Minuten. Xherdan Shaqiri wurde erst in der 90. Minute eingewechselt.

Der Sieg dürfte auch psychologisch sehr wertvoll für Liverpool sein: Vor der Partie hatte die englische Presse immer wieder an das Duell mit Chelsea vor 5 Jahren erinnert, in dem Liverpool-Idol Steven Gerrard unglücklich wegrutschte und die 0:2-Niederlage einleitete. Liverpool verpasste damals die Meisterschaft und wurde nur 2.

City siegt weiter

Immer noch 2 Punkte hinter den «Reds» liegt ManCity. Die «Skyblues» besiegten auswärts Crystal Palace mit 3:1 und kamen zum 9. Sieg in Folge. In der Hinrunde hatte das Team von Roy Hodgson dem amtierenden Meister eine von nur 4 Saisonniederlagen zugefügt.