Legende: Der goldene Torschütze Eberechi Eze. IMAGO / PPAUK

Manchester City und der FA Cup – das ist keine Liebesgeschichte. Die «Citizens» hatten 2024 im Final gegen Manchester United den Kürzeren gezogen, heuer jubelte Crystal Palace im Endspiel.

Das Tor der Partie fiel bereits nach einer Viertelstunde. Die «Eagles» hielten dem Startfurioso ManCitys erfolgreich entgegen, nur um dann mit einem schnörkellos vorgeführten Konter in Führung zu gehen. Eberechi Eze verwertete eine flache Hereingabe von Daniel Munoz.

Henderson überragend

Das Team von Trainer Pep Guardiola schüttelte sich kurz und fuhr einen Angriff nach dem anderen, doch immer wieder war bei Dean Henderson Endstation. Der Keeper der Londoner parierte mehrmals mirakulös – so entschärfte er in der 36. Minute einen Penalty von Omar Marmoush. Und kurz vor der Pause lenkte er einen Schlenzer von Jérémy Doku um den Pfosten.

Auch in der zweiten Halbzeit war die Mannschaft um Nativerteidiger Manuel Akanji drückend überlegen. Crystal Palace tauchte nur noch selten vor dem City-Tor auf – und wenn, dann wurde es brandgefährlich: Nach einer Stunde wurde das 2:0 Munoz' wegen Abseits aberkannt.

Trotz 10-minütiger Nachspielzeit und weiteren guten Möglichkeiten vermochte sich Guardiolas Starensemble im Wembley nicht in die Verlängerung zu retten. Stattdessen müssen die «Skyblues» zum zweiten Mal in Folge mitansehen, wie der Gegner die FA-Cup-Trophäe in die Höhe stemmt. Für Crystal Palace ist es der grösste Erfolg in der Klub-Geschichte.